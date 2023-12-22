نشكركم على متابعتكم خبر عبد العزيز الرضا محاضراً دولياً لمدربي القدرة والتحمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية، عبدالعزيز الرضا محاضراً دولياً لمدربي القدرة والتحمل، كأول محاضر عربي يقع عليه هذا الاختيار لتولي المهمة على مستوى الشرق الأوسط والمجموعة الإقليمية السابعة، من بين 5 محاضرين معتمدين بالاتحاد الدولي عالمياً.

وبحسب “وام”، شارك عبد العزيز الرضا في العديد من السباقات المحلية والدولية كفارس ومدرب، بدأها في سباقات السرعة، ثم انتقل إلى رياضة القدرة والتحمل، كما نجح في تحقيق الفوز في سباقات السرعة دولياً، وأهمها في بريطانيا عام 1983، إضافة إلى العديد من البطولات المحلية.

وتوجه عبد العزيز الرضا بالشكر إلى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، على جهوده المتواصلة لتمكين أبناء الإمارات وتأهيلهم للحصول على ثقة الاتحادات القارية والدولية، مؤكداً حرصه على إبراز الصورة المميزة لأبناء الإمارات في مهمته الجديدة بالاتحاد الدولي للفروسية.

من جهته قال الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، إن أبناء دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة حازوا ثقة الاتحادات القارية والدولية، بالكفاءة العالية، والقدرات الكبيرة، ورسخوا بصماتهم المميزة، مؤكداً حرص الاتحاد على تبني البرامج التطويرية المتكاملة والمستدامة.