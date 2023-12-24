نشكركم على متابعتكم خبر أنظار العالم تتجه إلى دبي في ليلة وداع 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصبحت دبي مركز الاهتمام حيث يترقب العالم بفارغ الصبر احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يتم التخطيط للعديد من الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء المدينة لتلبية تفضيلات الجميع والترحيب بقدوم عام 2024.

تستعد دبي لوداع فريد لا يُنسى لعام 2023 مع بدء العد التنازلي للعام الجديد. في ليلة رأس السنة الجديدة، ستقام سلسلة من الحفلات، والتي تعرض معالم دبي الشهيرة بما في ذلك نخلة جميرا وبرج خليفة وبرج العرب، وكلها مضاءة بشكل جميل مع عرض الألعاب النارية المبهر. استعد للانبهار بينما تستقبل دبي قدوم العام الجديد بعروض ترفيهية مذهلة. لا تفوت هذه اللحظةات التي لا تنسى .