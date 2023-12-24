نشكركم على متابعتكم خبر اعتماد بطولة أبو ظبي “جراند سلام” في أكتوبر المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 05:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو إقامة بطولة أبوظبي “جراند سلام” للجودو من 18 إلى 20 أكتوبر القادم، ضمن أجندة البطولات الدولية في 2024، بدلاً من شهر نوفمبر.

وبحسب “وام”، جاء قرار الاتحاد الدولي للجودو، خلال اجتماعاته التي عقدت على هامش بطولة طوكيو “جراند سلام” أخيراً، بعد اطلاعه على رسالة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو التي تسلمها من ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الجودو، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين صندوق الاتحاد الدولي للعبة.

وينظم الاتحاد الدولي للجودو 16 بطولة في 2024، لمختلف الفئات والتي تبدأ بإقامة بطولة “أوديفيلاس” البرتغالية في 26 يناير المقبل، وتعقبها في فبراير بطولتي باريس وباكو في أذربيجان.

كما تقام في مارس 4 بطولات في أوزبكستان، واستراليا، وجورجيا، وتركيا، ويشهد شهر مارس إقامة بطولات طاجكستان وكازاخستان، بجانب بطولتي العالم في أبوظبي للفردي والمختلط من 19 وحتى 25 مايو.

ويشهد الأسبوع الأخير من يونيو القادم بطولة منغوليا التي تسبق إقامة أولمبياد باريس، ثم بطولة المجر في سبتمبر، وبعدها بطولة كرواتيا، و بطولة العالم للصغار في تركمنستان، وصولاً الى أبوظبي “جراند سلام” في أكتوبر.