نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبارك لواسيني الأعرج فوزه بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 08:56 صباحاً - متابعة – مروة البطة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مباركته للبروفيسور واسيني الأعرج وذلك إثر فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.

وقال صاحب السمو على حسابه في منصة إكس “نبارك للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة .. حيث قدم البرفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها .. وتم ترجمة رواياته لأكثر من 20 لغة واعتماد دراستها في عدد من جامعات العالم .. ويشغل البرفيسور منصب استاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس . نبارك له فوزه .. ونثمن جهوده .. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارئ العالمي”.