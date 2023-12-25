نشكركم على متابعتكم خبر النيابة العامة للدولة تُطلق مسابقة “معاً لتخييم مستدام” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت النيابة العامة للدولة، يوم أمس، مسابقة “معاً لتخييم مستدام” ضمن مبادرتها “خيم بمسؤولية” والتي تتزامن مع عام الاستدامة وقدوم فصل الشتاء وموسم التخييم في الدولة.

وبحسب “وام”، تهدف المسابقة إلى رفع وعي الجمهور حول أهمية الحفاظ على نظافة واستدامة البيئات الصحراوية، وتشجيع أفراد المجتمع على الانخراط في ممارسات التخييم المسؤولة، حيث سيتاح لكافة المشاركين إظهار التزامهم بالتعامل المستدام مع عناصر البيئة أثناء فترة التخييم من خلال توثيق ممارستهم المستدامة في أماكن التخييم بالصور والفيديوهات وبما يظهر ممارساتهم الإيجابية في نظافة والحفاظ على البيئة.

ووفقاً لقواعد المسابقة، سيقوم المشترك بتحميل مشاركته سواء كصورة أو فيديو على حساب انستغرام الخاص به خلال فترة المسابقة التي تمتد من اليوم وحتى 29 ديسمبر الحالي 2023، مع ضرورة ربط محتوى المشاركة مع الهاشتاغات الخاصة بالمسابقة “ #معا_لتخييم_مستدام ”، والإشارة “Tag” لحساب النيابة العامة في انستغرام.

ويشترط للاشتراك أن تكون إعدادات الملف الشخصي على ضبطية “عام” بحيث يسمح للجميع مشاهدة المحتوى المنشور، وأن تظهر المشاركة الأثر الإيجابي لممارسات التخييم المستدام التي قام بها المشترك، وأن يكون المتسابق من متابعي حساب النيابة العامة على الانستغرام.

وسيكون عنصر الإبداع وتبني ممارسات الاستدامة المعيار الأساسي للفوز في المسابقة، حيث سيتم تصفية المشاركات واختيار 3 أفضل مشاركات للفوز بالمسابقة، كما سيتم الإعلان عن الفائزين على منصات التواصل الاجتماعي للنيابة العام للدولة.