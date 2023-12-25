نشكركم على متابعتكم خبر “الشؤون الإسلامية” تطبع 100 ألف نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها محلياً وخارجياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

طبعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نحو 100 ألف نسخة من المصحف الشريف. التي تعد الدفعة الثانية ضمن مشروع طباعة المصحف على نفقة صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله، ليتم توزيعها محلياً وخارجياً.

وأشاد سعادة الدكتور “عمر حبتور الدرعي”، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب. بالحرص الكبير والعناية الفائقة التي يوليها صاحب السمو للقرآن الكريم وتعليمه.

وثمن، وفق “وام، دعم سموه الكبير للهيئة ومراكز تحفيظ القرآن وحلقات المساجد، استمراراً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشهد تطورا وازدهارا متواصلين برعاية سموه حتى أصبحت مؤسسات تعليمية راسخة.