نشكركم على متابعتكم خبر استشاري الشارقة يناقش موازنة حكومة الإمارة 2024 يوم الخميس القادم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – دوت الخليج

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يوم الخميس المقبل، جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر في مقره في مدينة الشارقة. برئاسة معالي الدكتور “عبد الله بلحيف النعيمي” رئيس المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الأولى، مناقشة موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وفق “وام”.

وسيحضر الشيخ “محمد بن سعود القاسمي” رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وسعادة “وليد إبراهيم الصايغ” مدير عام دائرة المالية المركزية. والشيخ “راشد بن صقر القاسمي” مدير الدائرة، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة.