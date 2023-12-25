نشكركم على متابعتكم خبر “نقل عجمان” تنجز الربط الإلكتروني مع منصة “أسرتي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة النقل بعجمان عن إنجاز الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وذلك ضمن منصة “أسرتي” ، بهدف توفير خدمات استباقية لموظفيها.

وبحسب “وام”، قال عبد الرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي أن الربط الإلكتروني يأتي ضمن مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الهيئة لرفع سعادة الموظفين وتحسين جودة الحياة وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بإنجاز خدمات الموظفين في الهيئة وتعزيز مسيرة الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة ضمن باقة خدماتها للموظفين لتقليل الوقت والجهد.

وأضاف مدير إدارة الدعم المؤسسي أن الربط الإلكتروني يهدف إلى التسجيل الاستباقي لإجازة الأبوة، وإجازة الوضع وتفعيل علاوة الأبناء والمزايا الأخرى بشكل تلقائي دون طلب.