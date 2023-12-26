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حكومة عجمان تحدد 1 يناير عطلة رسمية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 08:18 صباحاً - متابعة – مروة البطة

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024 م في حكومة عجمان.

حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

وقد رفعت بهذه المناسبة دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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