نشكركم على متابعتكم خبر حكومة عجمان تحدد 1 يناير عطلة رسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 08:18 صباحاً - متابعة – مروة البطة

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024 م في حكومة عجمان.

حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

وقد رفعت بهذه المناسبة دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.