نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية تحذر من الرسائل الاحتيالية باسم بعثاتها الدبلوماسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 08:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تهيب وزارة الخارجية بمواطني الدولة والطلبة بضرورة الحذر من الرسائل الاحتيالية باسم بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وقالت الوزارة عبر منصة «إكس»: «احذروا من الرسائل الاحتيالية التي تصلكم باسم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، ندعو مواطني الدولة والطلبة للتحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة».

وتؤكد الوزارة على ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 009718024 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.