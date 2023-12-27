نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تغيث غزة ب124 طائرة و121 شاحنة مساعدات خلال 51 يوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن عملية «الفارس الشهم3» تواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ51، حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 124طائرة، بالإضافة إلى سفينتي شحن، و121 شاحنة نقل بري من مصر، تحمل إجمالي 13225 طن مساعدات إغاثية.

في نفس السياق، كانت سفينة مساعدات إماراتية ثانية على متنها 4016 طناً من المواد الإنسانية، وصلت السبت الماضي، إلى مدينة العريش؛ تمهيداً لإدخالها إلى غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين بغزة.

وتأتي المساعدات الإنسانية والإغاثية الإماراتية، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.