نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:52 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 27-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية تنشط، على البحر غرباً، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج خاصة غرباً ويصبح متوسطاً تدريجياً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 28) / الصغرى (15 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 29) / الصغرى (8 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 19) / الصغرى (7 – 11).