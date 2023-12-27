نشكركم على متابعتكم خبر تضامناً مع غزة..شرطة الشارقة تمنع احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 04:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن منعها لكافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة.

وتناشد شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والإلتزام، منوهة بأنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة.