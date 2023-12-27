نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات وجهة عالمية رئيسية للأعمال والأثرياء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 05:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

جاءت دولة الإمارات بين الوجهات الرئيسية المفضلة للأفراد أصحاب الثروات الشخصية الفائقة، في استطلاع بعنوان “اتجاهات الهجرة العالمية 2023″، الذي أجرته شركة “ايس لاكجوري لخدمات الهجرة”.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين المحتملين، سواء كانوا يسعون للأعمال التجارية أو لأسباب عائلية.

وأشار الاستطلاع إلى الفرص التي تقدمها الإمارات، وخاصة دبي، والتي تبرز كمركز عالمي للأعمال. حيث توفر موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وبيئة شبه خالية من الضرائب، وتأشيرات إقامة طويلة الأمد وبرامج ميسرة لحصول على الجنسية.