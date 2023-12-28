نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : شرطة أبوظبي تخفض السرعات إلى 80 كلم على 7 طرق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:54 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

تتأثر البلاد اليوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى تغطية الضباب لبعض المناطق الساحلية والداخلية في الدولة لمدة لا تقل عن 10 ساعات، حيث بدأ في 12 منتصف الليل واستمر حتى 10 صباحاً.

ليناشد من جانبه مركز الطرق وقائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، خلال تشكل الضباب وتدنّي الرؤية إلى أدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

فيما دعت شرطة أبوظبي السائقين لتوخّي الحذر بسبب انخفاض الرؤية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية،

فقد فعّلت منظومة خفض السرعات إلى 80 كيلومتراً على 7 طرق رئيسية في الإمارة: أبوظبي – العين (الخزنة – الفاية)، وأبوظبي – العين (الوثبة- المفرق)، وسويحان (مدينة زايد العسكري – جسر الفاية)، وسويحان (الحفار – سويحان)، والشيخ مكتوم بن راشد أبوظبي – دبي (المفرق- جسر الشوامخ)، والشيخ خليفة بن زايد الدولي أبوظبي (جسر مصفح –المفرق)، والشيخ مكتوم بن راشد أبوظبي – دبي (جسر المطار – جسر الشهامة).

وتوقع المركز، أن يكون الطقس حتى يوم الأحد، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عُمان.