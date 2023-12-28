نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 10:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 28-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 28) / الصغرى (16 – 20).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 29) / الصغرى (9 – 13).

المناطق الجبلبة: العظمى (15 – 20) / الصغرى (8 – 12).