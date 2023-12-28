نشكركم على متابعتكم خبر تفعيل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 01:58 مساءً - متابعة – دوت الخليج

كشفت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تفعيل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء في أنحاء متفرقة في إمارة أبوظبي.

ويهدف الإجراء لتعزيز زمن الاستجابة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع في أبوظبي.

وتتوزع نقاط الإنقاذ والإطفاء في مختلف مناطق الإمارة بين 16 موقعا في مدينة أبوظبي، و14 في العين، و7 في الظفرة.

وزودت النقاط الاستراتيجية بتقنيات متقدمة ومعدات متطورة لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والفعالية.