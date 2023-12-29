نشكركم على متابعتكم خبر قرار جديد يخص تعرفة فتح العدّاد وخدمة هلا في مواقع الفعاليات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 10:58 مساءً -

متابعة – مروة البطة

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق عن قرار جديد ينص على تعرفة جديدة لفتح عداد خدمة مركبات الأجرة وخدمة (هلا) للحجز الإلكتروني في مواقع وفترات محددة.

ونص القرار على أن تكون تعرفة فتح العدّاد بـ(20) درهماً في مواقع الفعاليات الرئيسة كالمعارض والمؤتمرات العالمية (المركز التجاري، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية)، وسيتم تطبيقها في أيام إقامة الفعاليات الرئيسية.

وسيبدأ تطبيق التعرفة المرنة بزيادة حتى 100% بِحَدٍّ أقصى، على خدمات (هلا) للحجز الإلكتروني، في المواقع التي تقام فيها عروض الألعاب النارية فقط، وذلك من الساعة 6 من مساء يوم الأحد الموافق (31 ديسمبر 2023)، حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي الإثنين الموافق (1 يناير 2024).

كما ستكون تكلفة فتح العداد لمركبات الأجرة العادية (20) درهماً في هذه المواقع والأوقات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق التغييرات في التعرفة يمكن أن تشمل بعض المناطق المتأثرة بخطة إغلاقات الطرق خلال فعاليات رأس السنة الميلادية، والتي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل الهيئة.