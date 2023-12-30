نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 05:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 30-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 26) / الصغرى (15 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 29) / الصغرى (8 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (15 – 20) / الصغرى (7 – 11).