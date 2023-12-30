نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ينعي خلفان مطر الروماتي أحد رجالات الوطن المخلصين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 06:56 مساءً - متابعة-سوزان حسن

ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفاة خلفان مطر الرميطي، أحد رموز الوطن المخلصين.

وقال سموه عبر منصة “إكس”: “رحم الله خلفان مطر الرميطي وأسكنه فسيح جناته، رافق الشيخ زايد، طيب الله ثراه”، وكانت حياته مليئة بالإخلاص والوفاء. إلى الوطن، بعد أن خدم الإمارات بإخلاص وتفاني لسنوات عديدة، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسرته الكريمة.