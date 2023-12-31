نشكركم على متابعتكم خبر فريق أبوظبي بطلاً لكأس “العام الجديد” للبولو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

فاز فريق أبوظبي بولو بلقب بطولة “العام الجديد” للبولو التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

وبحسب “وام”، جاء تتويج البطل باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية أمس على فريق نون بولو 6-4.5 على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت للبولو، والتي أدارها الطاقم التحكيمي الأرجنتيني المؤلف من اوسكار وميجيل.

وقادت الشيخة علياء آل مكتوم وفارس اليبهوني وهوجو فريق أبوظبي بولو للفوز، وتألق هدافه توماس ديلفينو محرزاً 6 أهداف، وأحرز أهداف فريق نونو بولو فيصل الونداوي “هدفين”، وارييل هدفاً ونافيس هدفاً ونصف هدف فارق معدل التصنيف “هانديكاب”.

وحصد فريق غنتوت بولو المركز الثالث في البطولة بفوزه على لامار بولو 6-2.

وتوج سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت الفائزين في ختام البطولة التي تأتي استعداداً للمباراة الخيرية المقررة في 6 يناير المقبل، والتي سيخصص ريعها للهلال الأحمر الإماراتي، وتعقبها بطولة الميدالية الذهبية المستحدثة من 8 الى 13 يناير المقبل.