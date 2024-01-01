نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: كل عام و وطني الحبيب في مجد وعز وتطور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 12:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخر سموه بما تحقق خلال عام 2023.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس “نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى .. ونستقبل عاماً جديداً .. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه .. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا “..

وأضاف سموه “نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز .. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور .. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً “.