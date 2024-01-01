نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: أدعو الله أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 12:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار في الإمارات الحبيبة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس “مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة”.