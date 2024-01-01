نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

وبحسب “وام”، كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.