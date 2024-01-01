نشكركم على متابعتكم خبر رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في “غينيس” بعروض الألعاب النارية والطائرات بدون طيار بمناسبة العام الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبلت إمارة رأس الخيمة العام الجديد، بعرض مذهل للألعاب النارية والطائرات بدون طيار، استمر 8 دقائق وسجلت معه الإمارة رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأضاء العرض سماء رأس الخيمة على امتداد 4.5 كيلومتر من واجهتها البحرية.

وبحسب “وام”، كانت الإمارة قد سجلت بالفعل العديد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس لعروضها الأسطورية للألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وأضافت إنجازاً جديداً لسجلها الحافل من خلال عرض مذهل سجل رقمين قياسيين جديدين عن فئتي “أطول سلسلة من الألعاب النارية العائمة على طول 5.8 كيلومتر”، و” أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار على طول 2 كيلومتر “.

وتضمن العرض تقنيات غير مسبوقة لتشكيل لوحات بصرية رائعة رسمتها 1050 طائرة من دون طيار باستخدام مصابيح LED، وألعاباً نارية عائمة، بالإضافة إلى طائرات بيرو التي نفذت عروضاً بهلوانية مستوحاة من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة بما فيها البحر والصحراء والجبال، وتتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة : ” اجتمع آلاف الزوار والمقيمين في ليلة احتفالية لا تنسى تكللت بتسجيل رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ومع بداية العام الجديد، يسرني القول إن عام 2023 كان استثنائياً بالنسبة لقطاع السياحة في رأس الخيمة، حيث حققت الإمارة العديد من الإنجازات وشهدت أعلى معدل سنوي لأعداد الزوار على الإطلاق، ويدعم ذلك مساعيها لاستقطاب أكثر من 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030″.

وجمعت هذه الاحتفالات أفراد المجتمع معاً، واستقطبت أكثر من 40,000 متفرج مع حجز الفنادق في جميع أنحاء الإمارة بالكامل، مما يجعلها العرض الأكثر تفضيلاً للزوار حتى الآن.

وتضمن الحدث مواقع مشاهدة مختلفة مفتوحة للجمهور مع الأنشطة العائلية، وشاحنات الطعام والعروض الترفيهية الحية، بينما استمتع آخرون، ممن حضروا مهرجان “SoundFest”، بالعروض الحية التي أدتها فرق موسيقية من مختلف أنحاء العالم خلال الساعات الأولى من عام 2024.

وارتكز هذا الاحتفال الاستثنائي إلى الإرث الغني لرأس الخيمة في تنظيم احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، التي حطمت الأرقام القياسية على مدار السنوات الخمس الماضية، وسلط الضوء على نموها الملحوظ كوجهة سياحية رائدة.

وترأست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة الجديدة، والتي تضم أعضاء من شركة “مرجان” وشرطة رأس الخيمة والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة الأشغال والخدمات العامة وبلدية رأس الخيمة وشركة الحمرا للتطوير العقاري وغيرهم.