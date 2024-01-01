نشكركم على متابعتكم خبر صدور العدد 600 من مجلة “الجندي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت مجلة “الجندي” التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 600 لشهر يناير 2024.

وبحسب “وام”، تناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت كلمة “الجندي” تحت عنوان “يوم وحدة القوات الجوية”، حيث قالت فيها:“ إن الاحتفال بذكرى توحيد القوات الجوية والدفاع الجوي ”يوم الوحدة”، الذي يصادف السادس من يناير من كل عام، يمثل احتفاءً بالمسيرة الطويلة الحافلة بالإنجازات للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات، وكذلك بإنجازات القوات المسلحة التي اضطلعت منذ تأسيس الدولة بدور بارز في حماية مقدراتها، والدفاع عن ترابها الغالي في مواجهة كل الأخطار والتهديدات”.

وأكدت المجلة أن القوات الجوية الإماراتية أصبحت تتمتع بأقصى درجات اليقظة والقدرة والجاهزية للذود عن حياض الوطن وصون أمنه ورخائه واستقراره، وباتت قوة ضاربة ذات استراتيجية قادرة على الردع والدفاع عن تراب الوطن وسيادته، بل باتت تشارك بفاعلية كبيرة في مهمات إقليمية ودولية لديها القدرة على مواجهة التحديات كافة، بفضل ما تتمتع به من كفاءة عالية تتيح لها استخدام مختلف أنواع الأسلحة المتطورة من طائرات ومنظومات صاروخية من أحدث ما تنتجه تكنولوجيا العصر.

ويرصد العدد الجديد لمجلة “الجندي”، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وجاء ملف المجلة الرئيسي لعدد شهر يناير 2024 تحت عنوان “فلسفة القوات الجوية الحديثة”.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

جدير بالذكر أن مجلة “الجندي” تأسست عام 1973، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتحرص على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري.