نشكركم على متابعتكم خبر عروض مذهلة في استقبال العام الجديد بدولة الإمارات العربية المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 12:00 مساءً - متابعة- شادي علوش

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة ، بقدوم العام الجديد بعروض للألعاب النارية في أبرز أماكن ومعالم الدولة.

وتستهدف بعض العروض تسجيل أرقام جديدة في سجل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ففي أبوظبي، تشهد 10 مواقع مختلفة في الإمارة، عروض الألعاب النارية المذهلة للاستمتاع بالعطلة في أجواء احتفالية مميزة.

وزيّنت عروض الألعاب النارية 10 مواقع ومعالم بأبوظبي هي:

كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية – الغاليريا، وواجهة ياس باي البحرية، وجزيرة الحديريات، والحديقة العامة بمدينة زايد في الظفرة.

وغياثي خلف مركز تم، وشاطئ المغيرة في المرفأ، ومهرجان ليوا الدولي ، واستاد هزاع بن زايد في العين، وعرض في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

فيما تشهد إمارة دبي عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً، أبرزها:

منطقة برج خليفة، و«ذا بيتش» و«بلو واترز» (جي بي آر)، و«جزيرة النخلة»، و«الكايت بيتش»، وغيرها.