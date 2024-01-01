نشكركم على متابعتكم خبر النسخة الـ16 لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة تنطلق غدا بجوائز تبلغ 5 ملايين درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 01:19 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنطلق اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الـ16، الذي يستمر حتى 6 يناير الجاري، وينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويعد أحد أبرز فعاليات القدرة بروزنامة الموسم.

وبحسب “وام”، يتكون المهرجان من 4 سباقات متضمنة السباق الرئيس على لقب الكأس الذي يقام في اليومي الختامي برعاية شركة “إعمار”، علاوة على سباقات لمختلف الفئات.

ويقام السباق الرئيسي على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم (مفتوح) في ختام المهرجان يوم السبت الموافق 6 يناير الجاري، أما بقية السباقات فتشمل كلاً من سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، والذي يقام غداً الثلاثاء، ويليه سباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، يوم الأربعاء، فيما يشهد يوم الخميس انطلاقة سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كلم.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات الأربعة بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم.

ويأتي المهرجان احتفاء بارتباط ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي يقدمها سموه لهذه الرياضة.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية: “يكتسب سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة أهمية كبرى ويحظى بمكانة كبيرة لدى مجتمع الفروسية ورياضة القدرة لأنه يقترن باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل العالم للقدرة في فرنسا عام 2014، ويأتي هذا المهرجان تقديرا ووفاء لسموه لما حققه من إنجازات في سباقات القدرة محليا وعالميا بالإضافة الى دعم سموه اللامحدود والمتواصل لهذه الرياضة”.

وأكد العظب أن اللجنة المنظمة جاهزة لاستضافة الحدث مشيرا الى أن الجميع سيحرص على إخراج السباقات الأربعة بصورة تتناسب مع السمعة المرموقة للمهرجان.

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية والمدير العام لمؤسسة إعمار: “يعكس هذا المهرجان براعة قدرة الإمارات في رياضة الفروسية وغنى تراثها الثقافي”.

وأضاف: “هذا الحدث المرموق ليس مجرد احتفال برياضة التحمل، بل يجسد أيضًا قيم العزيمة والتميز التي نتبناها في إعمار، ومشاركتنا في هذه الكأس تؤكد التزامنا بدعم دبي كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى”.