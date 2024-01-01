نشكركم على متابعتكم خبر قمة المليار متابع 2024 تستضيف عددا من نجوم المحتوى الرياضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحتضن دبي واحداً من أكبر التجمعات الاستثنائية لنخبة من أبرز نجوم المحتوى الرياضي العالميين، في إطار النسخة الثانية من “قمة المليار متابع”، التي تنظمها “أكاديمية الإعلام الجديد” يومي 10 و11 يناير 2024؛ إذ تشكّل القمة فرصة لهم لتبادل الأفكار، واستعراض إنجازاتهم التي تتخطى الكرة فيها حدود الملاعب.

وبحسب “وام”، يشارك في القمة نخبة من صناع المحتوى الرياضي في جلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات والفرص في هذا المجال المتنامي والأكثر شعبية، من أبرزهم أربعة أسماء مؤثرة في عالم الرياضة الرقمية، تجاوز عدد متابعيهم عتبة الـ32 مليوناً، وهم عبدالله النعيمي، ومساعد الفوزان، وشون غارنييه، وعمرو نصوحي.

ويتميز صانع المحتوى البحريني عبد الله النعيمي بجمعه بين حبه لكرة القدم وشغفه بالتواصل مع جمهوره؛ حيث حقق عدد متابعين تجاوزوا حاجز الـ7 ملايين، وهو من الأصوات العربية الرائدة في مجال التعليق على أحداث كرة القدم، وتقديم تحليلات رياضية تجمع بين العمق والإمتاع.

ولم يقتصر نجاح النعيمي على مجال كرة القدم فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل محتوى متنوعاً يضم تحديات، وقصصا، وتوثيقا لرحلاته، إضافة إلى لمحات من حياته الشخصية، وقد ُعرف ببرنامجه “وجبة مع مشهور”، الذي يستضيف فيه مشاهير اليوتيوب العرب، ويطرح عليهم أسئلة متنوعة في جو من الألفة والمرح.

من قلب الملعب إلى قلب منصات التواصل الاجتماعي مساعد الفوزان، والمعروف جماهيرياً بلقب “M12 ALFOUZAN”، هو لاعب كرة قدم كويتي محترف أعلن اعتزاله حديثاً، وحقق خلال مسيرته الكروية العديد من الإنجازات في أندية كرة القدم الكويتية، وحصد عدداً كبيراً من الإنجازات الرياضية.

ويقدم الفوزان، الذي يتابعه أكثر من 3.8 مليون شخص، برنامج “تحدي الثلاثين” عبر قناته على “يوتيوب”، والذي يستضيف فيه مشاهير عالم الساحرة المستديرة.

ويشارك في فعاليات المهرجان، شون غارنييه كأحد أبرز لاعبي الـ”فري ستايل” في عالم كرة القدم، الذين أحدثوا ثورة في هذا الفن الرياضي، بمتابعين يصل عددهم إلى 13.3 مليوناً، ويُعد غارنييه نموذجاً للتميز والإبداع في عالم كرة القدم الحرة؛ إذ يجمع بين الأداء الرياضي العالي والفن البصري المذهل.

وبدأ غارنييه مسيرته لاعباً تقليدياً لكرة القدم، لكنه سرعان ما وجد شغفه الحقيقي في كرة قدم الشوارع، حيث يستعرض مهاراته الاستثنائية التي جذبت إليه ملايين المتابعين.

كما يشارك في الملتقى، عمرو نصوحي، الذي حقق نجاح كبيرا بمتابعين يصل عددهم إلى 8 ملايين، وبدأ مسيرته ببرامج متنوعة، أبرزها “صباحو تحدي” الذي يعرض معلومات عن كرة القدم بأسلوب تفاعلي ومشوق.

ويعرف نصوحي بدعوته لأعلام الرياضة والفن لمشاركة قصصهم وتجاربهم الرياضية، مؤكداً بذلك أن الرياضة ليست مجرد لعب، بل هي نمط حياة وملتقى للجميع.