نشكركم على متابعتكم خبر مهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة ينطلق غدا في الوثبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يناير 2024 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات مهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة، الذي يقام في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة في أبوظبي، ويستمر حتى 12 يناير الجاري.

وبحسب “وام”، يشهد المهرجان، برامج وأنشطة ثقافية وتراثية وترفيهية منوعة، وعروضا حية حول إعداد أبرز الأطباق الإماراتية التراثية، كما يتخلل المهرجان تنظيم 11 مسابقة في مجال الطبخ منها 7 مسابقات مخصصة للأسر المنتجة في مجال الطبخ الحي، وهي مسابقات طبق المرقوقة ومكبوس اللحم والبلاليط والخبيصة والجباب والمأكولات البحرية المحلية (الجشيد) والمأكولات المحلية من إنتاج مزارع الأحياء المائية، بالإضافة إلى مسابقة منتجات الألبان للأسر المنتجة (سمن وزبدة)، ومسابقة المنتجات التحويلية الزراعية للأسر المنتجة.

وتهدف هذه المسابقات إلى تعزيز دور ومساهمة الأسر المنتجة في إيجاد صناعات تحويلية تدعم الاستدامة الزراعية.

من ناحية أخرى تم تخصيص مسابقتين لإشراك فئات خاصة من المجتمع، وتتمثل الفئة المجتمعية الأولى في تنظيم مسابقة الطبخ لأصحاب الهمم، بهدف ابراز إبداع هذه الفئة في مجال تزيين الكعك، والمسابقة المجتمعية الثانية مخصصة للأطفال تحت مسمى الطباخ الصغير “معكرونة الطيبين”، وتهدف لتعزيز وعي هذه الفئة العمرية باستخدام المنتجات المحلية الزراعية في مجال الطبخ.

ويصاحب مهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة، إقامة العديد من الفعاليات الشيقة للجمهور، مثل مسابقات الثروة الحيوانية لأفضل السلالات ومزادات للحلال.

كما سيتم تنظيم مسابقات يومية للجمهور بجوائز وهدايا قيمة، إضافة إلى سوق لبيع الأكلات الإماراتية الشعبية التي تعدها وتعرضها مجموعة كبيرة من الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، لتعريفهم بتقاليد الطهي الإماراتي وأبرز الأكلات الشعبية التي تشكل جزءا أصيلا من التراث المادي للدولة، بهدف حفظها ونقلها للأجيال المقبلة.

ويمثل المهرجان منصة بارزة لدعم الأسر المنتجة، عبر فتح باب تسويق منتجاتها من الأكلات الشعبية بصورة مباشرة للجمهور، حيث يضم المهرجان عددا كبيرا من منصات العرض والبيع التي تم تخصيصها مجانا للأسر المنتجة المشاركة في الحدث.

ويساهم المهرجان في الترويج للمنتجات المحلية الزراعية التي يتم استخدامها في إعداد وتحضير الأكلات الشعبية الإماراتية، وذلك تماشيا مع أهداف جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في تحفيز القطاع الزراعي في الدولة والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته محليا وعالميا.

ويوفر المهرجان أجواء عائلية شيقة تعززها تجارب تذوق أشهر وصفات الطعام الإماراتية التراثية مثل المكبوس والمرقوقة والخبيصة والبلاليط و الهريس والثريد وغيرها الكثيرِ، كما سيحظى زوار المهرجان بمتابعة عروض حية حول طريقة إعداد وتحضير تلك الوصفات.

الجدير بالذكر أن فعاليات جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تتضمن تنظيم 9 مهرجانات متنوِّعة، تشمل مهرجان التين، ومهرجان الفراولة، ومهرجان ثمار السدر ،ومهرجان الوثبة للعسل، ومهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة، ومهرجان مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومهرجان منتجات الألبان فئة المصانع، إضافة إلى مهرجان الذرة والبطاطا ومسابقات العسل والنخيل وسلة الفواكه وثمار السدر والتين.