نشكركم على متابعتكم خبر “ليوا الدولي” يختتم فعالياته ويتوج الفائزين في سباق السيارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختتمت أمس فعاليات مهرجان ليوا الدولي، بسباق صعود “تل مرعب” للسيارات بفئاته المتنوعة، بمشاركة 60 سيارة.

وبحسب “وام”، تم تتويج الفائزين في اليوم الختامي الذي شهد فعاليات خاصة احتفالاً بحلول العام الجديد وسط حضور جماهيري كبير.

وفاز محمد راشد الجابري بالمركز الأول في فئة 6 “سلندر غاز” محققاً 5.752 ثانية، وجاء ثانياً عبد الله إسماعيل محمد محققاً 6.353 ثانية، وثالثاً خالد توفيق رفاعي محققاً 6.505 ثانية.

كما فاز محمد راشد الجابري بالمركز الأول في فئة 8 “سلندر تيربو” محققاً 6.216 ثانية، وجاء ثانياً إبراهيم أحمد الشنيفي من السعودية محققاً 6.398 ثانية، وثالثاً بدر علي حمد من السعودية أيضاً محققاً 6.652 ثانية.

وحصد محمد راشد الجابري المركز الأول أيضاً في فئة 8 ” سلندر غاز” محققاً 5.830 ثانية، وجاء ثانياً مشعل محمد الخالدي من السعودية محققاً 5.842 ثانية، وثالثاً خالد عبد الله راشد محققاً 5.997 ثانية.

وفي فئة 6 “سلندر تيربو” فاز بالمركز الأول عبد الله محمد الدهماني محققاً 6.565 ثانية، وجاء ثانياً محمد أمين إسماعيل محققاً 6.649 ثانية، وثالثاً خالد عبد الله راشد محققاً 7.211 ثانية.

وفي فئة السيارات الكهربائية حقق المركز الأول حمد سيف المنصوري، وجاء ثانياً مجد جمال الشعالي، وثالثاً محمد خليفة المنصوري.

وتوج عبد الله محمد الدهماني بالمركز الأول في فئة “الوكالة” محققاً 7.018 ثانية، وجاء ثانياً أحمد محمد النعيمي محققاً 7.018 ثانية، وثالثاً إبراهيم أحمد الشنيفي من السعودية محققاً 7.522 ثانية.

وفاز مشعل الخالدي من السعودية بالمركز الأول في الفئة المفتوحة محققاً 5.011 ثانية، وجاء ثانياً حمد محمد الأحبابي محققاً 5.244 ثانية، وثالثاً يوسف محمد آل علي محققاً 5.628 ثانية.

وقدم المشاركون من السعودية عروضاً قوية في فئة “الهايلوكس”، وفاز مهدي محمد السلوم بالمركز الأول محققاً 5.697 ثانية، وجاء ثانياً عبد العزيز محمد محققاً 5.741 ثانية، وثالثاً خالد عبد العزيز الخشيبان محققاً 5.980 ثانية.