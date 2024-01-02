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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 2-12-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة خاصة على البحر، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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