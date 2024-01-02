نشكركم على متابعتكم خبر مهرجان الشيخ زايد يحطم 4 أرقام قياسية في موسوعة غينيس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:54 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

حطم مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وذلك من خلال أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية وعروض الدرون التي استمرت لأكثر من 60 دقيقة متواصلة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024.

فقد شهدت ساحات وأقسام المهرجان إقبالاً جماهيرياً كبيراً ومكثفاً للمشاركة والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة والعروض الضخمة التي قدمها المهرجان للزوار.

كما منحت عروض الألعاب النارية الكبرى التي استمرت لمدة 40 دقيقة متواصلة وسجلت 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل زوار المهرجان تجربة حماسية واستثنائية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2024 ، وقدمت أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة لوحات فنية وعروض مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد وشهدت تحطيم رقم قياسي جديد أيضاً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لأكبر شعار جوي تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون.

وخطف عرض الليزر المستخدم لأول مرة في المنطقة أنظار زوار المهرجان بالألوان الزاهية المميزة على إيقاعات مسائية هادئة لاستقبال الدقائق الأولى من العام الجديد 2024 بالإضافة إلى العروض المميزة لنافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية الرائعة والتي ألهمت الزوار من كافة الفئات العمرية الذين حرصوا على الاحتفال بالعام الجديد في ساحات وأرجاء المهرجان.

والتف الآلاف من الزوار حول نافورة الإمارات للاستمتاع بالعروض المميزة التي قدمتها ، منها عروض (السباركلنج والكونفيتي) والفرقة الأمريكية الأصلية والفرقة المكسيكية والفرقة الأوكرانية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وشهدت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة العروض الكرنفالية الترفيهية والاستعراضات الفنية والترفيهية التي قدمتها للاحتفال بالعام الجديد.

فيما حظي زوار المهرجان بتجارب طعام جديدة ومميزة قدمتها العديد من المطاعم المحلية والعالمية بمناسبة العام الجديد 2024، إضافة إلى خصومات مميزة خلال رحلة تسوق على مجموعة كبيرة من المنتجات في كافة الأجنحة والأقسام بالمهرجان.