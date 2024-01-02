نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تدعو السائقين للوقوف عند فتح ذراع قف الجانبية للحافلات لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

دعت شرطة أبوظبي عبر التوعية المرورية الرقمية سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وأوضحت شرطة أبوظبي أنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و 10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة “قف”، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.