نشكركم على متابعتكم خبر جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى عالميا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتفظ جواز سفر دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالميا على مؤشر جوازات السفر لعام 2024، الذي تعده مؤسسة “آرتون كابيتال” للاستشارات.

ويتيح الجواز الإماراتي لحامله دخول 180 دولة حول العالم، منها 120 دولة من دون تأشيرة مسبقة، وفق “الخليج”.

وقالت المؤسسة الكندية، إن “الدبلوماسية الإيجابية لدولة الإمارات ساهمت في تعزيز قوة جواز سفرها.

وجاءت جوازات سفر ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا في المركز الثاني، حيث تتيح لحامليها دخول 178 دولة. تليها في المركز الثالث جوازات سفر السويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنمسا وسويسرا حيث تتيح دخول 177 دولة

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