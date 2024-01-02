أبوظبي تستضيف “دريفت إكس – DRIFTx” أول فعالية عالمية للمركبات الذكية وذاتية القيادة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة “جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx” عن إطلاق فعالية “دريفت إكس – DRIFTx” في أبوظبي، والتي يستضيفها مكتب أبوظبي للاستثمار الذي أطلق مؤخرًا مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

وبحسب “وام”، ستسقطب الفعالية نخبة من الخبراء وكبريات الشركات العاملة في قطاع النقل الذكي والتنقل المستدام، بهدف تعزيز الحوار والتعاون وتبادل المعارف والخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المتعلقة بمستقبل القطاع، ما يعزز جهود إمارة أبوظبي لتكريس مكانتها كعاصمة عالمية للنقل والتنقل المدني المستدام.

ويضم مجمَّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) مرافق حديثة ومراكز بحث وتطوير، وبيئة تنظيمية متميزة، تدعم ابتكار وتصميم واختبار تطبيقات التنقل الذكية والذاتية.

ويهدف المجمع إلى تعزيز الإمكانات العالمية لتقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة، ما يدعم فعالية “دريفت إكس – DRIFTx” ودورها في توفير منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والهيئات التنظيمية العالمية، والشركات الناشئة، لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: “مع ارتفاع معدلات التحضر، تمثل تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة أداة هامة لتوفير حلول تنقل مبتكرة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية، والشمولية الاجتماعية، والتخطيط المدني. وستشكل فعالية “دريفت إكس – DRIFTx” منصة رائدة لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وتسهم في تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة ودفع الابتكار، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للنقل الذكي والمستدام”.

وتشير التوقعات إلى أن سوق المركبات الذكية وذاتية القيادة سيشهد نمواً كبيراً على المستوى العالمي، حيث يقدر أن يصل حجمه إلى 448.6 مليار دولار بحلول العام 2035، وهو ما سيدفع نحو تطوير المزيد من تقنيات النقل والتنقل المستدام، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل وتخطيط المدن.

وستستضيف فعالية “دريفت إكس – DRIFTx” التي سيتم تنظيمها في أبريل المقبل، جلسات نقاش تجمع الجهات كافة ذات العلاقة لتعزيز التعاون بينها، كما ستستعرض الابتكارات التي تدعم قطاع الطيران المستدام، وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وأنظمة الطرق والسكك الحديدية الذكية، والحلول البحرية الصديقة للبيئة، وحلول التوصيل إلى الميل الأخير.

من جانبه، قال نمير حوراني، المدير العام لشركة “جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx”: “يسعدنا إطلاق فعالية “دريفت إكس – DRIFTx” والإسهام في دعم جهود إمارة أبوظبي لريادة تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة داخل الإمارات وخارجها. وستسهم هذه الفعالية في استقطاب الأطراف كافة إلى أبوظبي لتحفيز الحوار والتعاون ووضع معايير جديدة لقطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة، بما يدعم بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة”.

ومن خلال دورها كمنصة عالمية فاعلة تتخذ من أبوظبي مقرًا لها وتضم مؤتمرات ولقاءات ومعارض ونشاطات ترفيهية، تنظم فعالية “دريفت إكس – DRIFTx” جلسات حوار لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص المؤثرة في حلول النقل الذكي والتنقل المستدام، وتسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات التي تساعد في تطوير وتعزيز اعتماد تقنيات النقل الذكي والتنقل المستدام في جميع أنحاء العالم، كما تهدف إلى تشجيع التعاون المشترك، وتبادل المعارف والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول في قطاع بالغ الأهمية في اقتصاد المستقبل.