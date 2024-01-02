نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:00 مساءً -

متابعة – مروة البطة

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الثلاثاء، التعازي في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، في مجلس عزاء بأبوظبي، وكان بجانبه الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان وعدد من الشيوخ.

فيما عبر الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.