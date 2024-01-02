نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : استمرار البحث عن إماراتي مفقود في الربع الخالي بالسعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:00 مساءً -

متابعة – مروة البطة

تستمر عمليات البحث المكثفة في المملكة العربية السعودية، للعثور على “مفقود هجرة الطويلة” في صحراء المنطقة الشرقية في الربع الخالي، الإماراتي أحمد محمد عوض المنهالي.

فقد انقطع الاتصال بأحمد محمد عوض المنهالي، وهو من الجنسية الإماراتية، منذ يوم السبت خلال توجهه إلى عزبته في منطقة الربع الخالي.

وكانت قد خرجت العشرات من الفرق التطوعية والجهات المعنية لتفتيش المنطقة في محاولة للعثور على المنهالي.

وقالت جمعية “الفاو” للبحث والإنقاذ السعودية، أنّ بلاغا وردها من مركز شرطة يفيد بتغيب مواطن إماراتي، يستقل سيارة “نيسان باترول” تحمل لوحة إماراتية، حيث أشارت معلومات إلى أنّ آخر اتصال له، كان من محطة وقود، قبل أن يتوجه المنهالي باتجاه عزبته، وتنقطع أخباره.