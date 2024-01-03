نشكركم على متابعتكم خبر نسيها بسيارة أجرة.. شرطة دبي تعيد مبلغ 76 ألف درهم لسائح خلال نصف ساعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 07:53 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

تلقت شرطة بلاغاً من السائح في الساعة الثانية صباحاً، يفيد نسيانه لحقيبة تحتوي على مبالغ مالية كبيرة من فئتي الدولار والدرهم في إحدى سيارات الأجرة.

وتمكنت شرطة دبي من إعادة مبلغ 76 ألف درهم لسائح عربي، وذلك بعد أن نسيه في سيارة أجرة أثناء عودته إلى مقر سكنه بعد المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

ويأتي ذلك بفضل سرعة الاستجابة والجاهزية التامة لشرطة دبي، وكفاءة فريق العمل في الشرطة السياحية، وتعاون سائق سيارة الأجرة الذي سلم المبلغ إلى الشرطة فور طلبها.