نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 07:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 3-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً نهار الغد، مع احتمال تساقط الأمطار الخفيفة خاصةً شمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الغد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 25) / الصغرى (19 – 23).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 27) / الصغرى (11 – 15).

المناطق الجبلبة: العظمى (13 – 19) / الصغرى (7 – 14).