نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 4-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً نهار الغد، مع احتمال تساقط الأمطار خاصةً على المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى 23 – 26) / الصغرى (16 – 20).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 28) / الصغرى (10 – 15).

المناطق الجبلبة: العظمى (13 – 19) / الصغرى (8 – 14).