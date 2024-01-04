نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كرمان الإيرانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يناير 2024 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان جنوب إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.