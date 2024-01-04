نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تدشن دوريات الشرطة السياحية الحديثة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يناير 2024 12:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

دشنت شرطة أبوظبي دوريات الشرطة السياحية الجديدة (club car) في المواقع السياحية بإمارة أبوظبي، وتحمل شعار شرطة أبوظبي وشعار الشرطة السياحية.

ونقلت “البيان”، عن اللواء “محمد سهيل الراشدي”، مدير قطاع الأمن الجنائي، تأكيده أن تدشين الدوريات يأتي تطبيقاً لرؤية شرطة أبوظبي الاستراتيجية. بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتعزيزاً لجهودها المميزة في خدمة السياح وزوار إمارة أبوظبي، والاستجابة للبلاغات الأمنية والوقائية ومكافحة الجريمة بحرفية عالية تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.

وأشار “الراشدي” إلى الاهتمام المستمر بتقديم خدمات استباقية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية في الإمارة. وتتماشى مع توجيهات القيادة الشرطية وفق استراتيجية شرطة أبوظبي في إسعاد المجتمع بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للسياح. والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتأمين المنشآت ومرتادي المواقع السياحية بإمارة أبوظبي.

وأوضح العميد “راشد خلف الظاهري”، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي. أنه تم توزيع دوريات الشرطة السياحية الجديدة مع كوادرها لتقوم بدورها في تقديم الخدمات الأمنية والتوعوية المميزة. إلى جانب توزيع كتيبات توعوية بعدة لغات عالمية على السياح تتضمن نصائح وإرشادات بأهم القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة. وتعريفهم بالأماكن السياحية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات، وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.