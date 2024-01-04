نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من بطولة” النجوم العربية الصاعدة للملاكمة” 13 يناير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يناير 2024 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنطلق يوم 13 يناير الجاري منافسات النسخة الثانية من بطولة ” النجوم العربية الصاعدة للملاكمة”، في “ياس لينكس أبوظبي” بمشاركة نخبة من اللاعبين العرب الصاعدين، وتحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة ” ايه ايه ام صديقي سبورتس”.

وبحسب “وام”، ستبث منافسات البطولة على الهواء مباشرة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، ومنصة “دازون” العالمية، وعدد من القنوات الرقمية الأخرى، بعد موافقة لجنة الملاكمة المحترفة في الشرق الأوسط.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا يوم 12 يناير الجاري، للكشف عن القائمة النهائية للمشاركين، وتفاصيل الحدث.

وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة الملاكم المغربي موسى غلام/ 28 عاما/، بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة وسيواجه نظيره الجنوب أفريقي لونجا سايتميلا، في الجولة العاشرة من النزال الرئيسي.

وشارك غلام في 20 نزالا من أصل 21 ، خاضها حتى الآن منذ بدء مسيرته كملاكم محترف، حسم منها 12 نزالا بالضربة القاضية، كما سبق له الفوز ببطولة العالم للناشئين للمجلس العالمي للملاكمة في 2018، وكان من المقرَر له أن يكون نجم النسخة الأولى للبطولة التي استضافتها أبوظبي سبتمبر الماضي، إلا أنه تعرض لإصابة أثناء التدريب، ما أجبره على الانسحاب.

وتشهد مواجهات البطولة نزالا رئيسيا بين الملاكم الإماراتي فهد البلوشي الفائز في 12 نزالًا من أصل 13 خاضها حتى الآن، منها نزالًان حسمهما بالضربة القاضية، والملاكم الأرجنتيني المخضرم، ميلنر ماركانو، الفائز في 24 نزالًا من أصل 36 خاضها حتى الآن، منها 20 نزالًا حسمها بالضربة القاضية.

وقال أحمد عبد المجيد صديقي، مؤسس شركة “إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس”، إن النسخة الثانية من الحدث ستكون استثنائية مع مشاركة بطل العالم المغربي موسى غلام، بجانب نخبة من اللاعبين الصاعدين، أبرزهم الإماراتي فهد البلوشي، وبطل الملاكمة الأردني بدر سمرين، والعراقي كاظم غانم.