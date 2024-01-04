نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد” و”الإمارات” ضمن أكثر 10 شركات طيران أماناً في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يناير 2024 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

حلّت كل من شركتي طيران الاتحاد، وطيران الإمارات، في مراتب متقدمة ضمن قائمة أفضل 25 شركة طيران أمانا في العالم للعام 2024، وفق التقرير السنوي الذي يصدره “إيرلاينز راتينغ” بداية كل عام.

وبحسب “وام”، جاءت طيران الاتحاد في المركز الرابع عالمياً، فيما حلت طيران الإمارات في المركز السادس.

ويقوم التصنيف على العديد من العوامل التي تشمل الحوادث ومبادرات السلامة في الصناعة، وتقييم تدريب الطيارين، وعمر أسطول شركة الطيران، وعمليات التدقيق من الهيئات الإدارية والصناعية في مجال الطيران، ويتم استثناء الحوادث والأمور الخارجة عن إرادة شركات الطيران والتي ليس لها سيطرة عليها.

وتخلت كانتاس الأسترالية عن الصدارة هذا العام لتحل ثانياً بعد الخطوط النيوزيلندية التي تصدرت الترتيب، وجاءت فيرجن أستراليا في المركز الثالث، ثم الاتحاد رابعاً، والخطوط القطرية خامساً، ومن ثم طيران الإمارات في المركز السادس، وخطوط أول نيبون اليابانية سابعاً، وفين إير الفنلندية ثامناً، وخطوط كاثي باسيفيك الهونغ كونغية تاسعاً، وخطوط ألاسكا الجوية عاشراً.

وفيما يخص باقي المراكز فجاءت وفق الترتيب التالي: الخطوط الاسكندنافية “ساس”، الخطوط الجوية الكورية، الخطوط الجوية السنغافورية، طيران إيفا التايوانية، الخطوط الجوية البريطانية، الخطوط الجوية التركية، طيران تاب البرتغالية، لوفتهانزا/المجموعة السويسرية، الخطوط الجوية الملكية الهولندية، الخطوط الجوية اليابانية، خطوط هاواي الجوية، الخطوط الجوية الأمريكية، الخطوط الجوية الفرنسية، مجموعة طيران كندا، ويونايتد إيرلاينز.