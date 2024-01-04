نشكركم على متابعتكم خبر مصرف عجمان يطلق شركة “سكاي رايز” العقارية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يناير 2024 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف عجمان، المدرج في سوق دبي المالي، عن إطلاقه لشركة سكاي رايز العقارية، وهي شركة ديناميكية جديدة تعود ملكيتها بالكامل إلى مصرف عجمان وتركز على إدارة الأصول العقارية.

وبحسب “وام”، تحدد هذه الخطوة الاستراتيجية مرحلة هامة في رحلة مصرف عجمان للابتكار وتنويع المحفظة الاستثمارية، وستضفي شمولية أكبر على منتجات المصرف الأساسية من خلال مجموعة من الخدمات مثل إدارة العقارات والبيع والإيجار والوساطة وتقييم الطرف الثالث والإشراف على إدارة المرافق.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “يأتي إطلاق شركة سكاي رايز العقارية إنجاز هام جداً بالنسبة إلى مصرف عجمان. يعد هذا المشروع خطوة جوهرية بالنسبة إلينا في عالم إدارة العقارات والممتلكات، حيث نسعى إلى وضع معايير جديدة وإحداث ثورة في هذا المجال. مهمتنا واضحة – الارتقاء بشركة سكاي رايز العقارية ومصرف عجمان إلى مستويات جديدة من النجاح.”

وتركز شركة سكاي رايز العقارية بشكل أولي على إدارة محفظة مصرف عجمان المتنوعة، وتهدف إلى أن تصبح من أبرز الشركات في هذا القطاع. وستعمل ككيان مستقل بهوية وأنظمة وفريق مستقلين. عُيّن محمد الشامسي الذي يعمل في مصرف عجمان منذ 9 سنوات رئيساً تنفيذياً لشركة سكاي رايز العقارية.

واعتبر الخلفاوي أن الهيكل المستقل لشركة سكاي رايز العقارية سيعزز النمو والابتكار والاستجابة ويعزز قدرة الفريق على تلبية احتياجات العملاء المختلفة.