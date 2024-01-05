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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 5-1-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية وتظهر السحب خاصةً على بعض المناطق الشمالية، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر ومثيرة للغبار أحياناً، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف في بحر عمان.

 

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 27) / الصغرى (16 – 20).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 28) / الصغرى (10 – 15).

المناطق الجبلبة: العظمى (13 – 19) / الصغرى (8 – 14).

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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