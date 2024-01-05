نشكركم على متابعتكم خبر “المعاشات” تُعلن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024.

وبحسب “وام”، قالت إن المعاشات ستصرف يوم 27 من كل شهر، ويستثنى من ذلك أشهر يناير وأبريل ويوليو، حيث ستصرف المعاشات يوم 26، فيما ستصرف معاشات شهر أكتوبر يوم 25 من الشهر.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان المبكر عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية، يأتي بهدف دعم الفئات المستفيدة منه في التخطيط الاستباقي المالي للعام الجديد 2024، أو التخطيط لغيرها من الأمور التي تعينهم على تدبر شؤون حياتهم بشكل مخطط ومدروس، مشيرة إلى أن أي تحديث على هذه المواعيد خلال العام سيتم الإعلان عنه من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.