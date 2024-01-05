نشكركم على متابعتكم خبر أندية المحترفين تفتح ملفات دعم الصفوف وترتيب الأوراق خلال التوقف الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في استغلال فترة التوقف الدولية الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا في قطر في الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، في ترتيب أوراقها ودعم صفوفها، وذلك بعد مرور 12 جولة من المسابقة، وتبقي جولة واحدة لختام الدور الأول.

وبحسب “وام”، شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان إعادة تشكيل شركة كرة القدم في نادي الشارقة برئاسة عبدالله العجلة، وتشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور عبدالله مشعل عبدالوهاب عضو شركة كرة القدم، كما وجه سعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي بضرورة الاجتماع مع مدرب الفريق للعمل على ملف التعاقدات الجديدة وإضافة العناصر المطلوبة بصفة عاجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت إعادة تشكيل شركة الكرة في نادي الشارقة، عقب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية، وخروجه من دوري أبطال آسيا، وكذلك خسارة مباراة السوبر أمام شباب الأهلي 2 – 6، فيما يتواجد بالمركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.

كما أعلن نادي الوحدة التعاقد مع المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش، ليكون بدلا من المدرب المؤقت آرنو بويتنويج، والذي عينته الإدارة في وقت سابق بدلا من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، وأعلن أيضا عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول راشد علي.

وأعلنت إدارة نادي البطائح صاحب “المركز السابع” في جدول الترتيب عن رحيل مدرب الفريق ميريل رادوي، بالتراضي، من دون الكشف عن هوية المدرب الجديد.

وتعاقدت شركة القدم في نادي الإمارات مع المدرب الإيطالي والتر زينجا صاحب الخبرة في الكرة الإماراتية، والذي قاد عددا من الأندية الإماراتية وهي النصر، والعين، والجزيرة، بالإضافة لعدد من الأندية الخليجية، والإيطالية.

كما أعلن فريق عجمان عن خطته خلال فترة التوقف، من خلال برنامج تدريبي ينطلق اليوم الجمعة بتدريبات يومية على استاد راشد بن سعيد، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والوقوف على جاهزيتهم، كما سيخوض الفريق معسكرا تدريبيا في الفجيرة من 13 إلى 25 يناير الجاري، يتخلله تدريبات صباحية ومسائية.

ومن ضمن برنامج فترة التوقف لفريق عجمان خوض 3 مباريات ودية، أمام اتحاد كلباء، والرياض السعودي، فيما سيتم تحديد الفريق الثالث لاحقا، على أن يستأنف الفريق تدريباته في عجمان يوم 28 يناير الجاري حتى موعد عودة المسابقة.

وأعلن فريق حتا صاحب المركز الثالث عشر، عن رحيل اللاعب شبيب الخالدي، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.