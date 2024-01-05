نشكركم على متابعتكم خبر “ألعاب القوى” ينظم بطولة المضمار في دبي غدا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ينظم اتحاد ألعاب القوى، بطولة المضمار للفئات المختلفة غداً في نادي النصر، وأكاديمية مدرسة “دبي انترناشونال” بمنطقة البرشاء 1 ضمن أجندة البطولات المقررة في الموسم الحالي.

وبحسب “وام”، يأتي تنظيم البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات كأس النخبة للجري لمسافة 10 كم رجالاً، و6 كم شباباً وسيدات، و4 كم ناشئين وشابات، و2 كم أشبالاً بنيناً وبنات وناشئات، في نادي المدام الرياضي السبت الماضي بمشاركة 300 لاعب ولاعبة.

ويستضيف نادي النصر فعاليات المطرقة ورمي الجلة والرمح بمشاركة الفئات المختلفة من الذكور والإناث.

وتقام بقية المسابقات في أكاديمية “دبي انترناشونال”، وتتضمن منافسات 200 متر و400 متر حواجز تحت 16 و18 سنة بنيناً وبنات، و400 متر حواجز تحت وفوق 20 سنة للرجال والسيدات، وسباق 300 متر تحت 16 سنة بنيناً وبنات، و200 متر تحت 18 سنة بنيناً وبنات، و200 متر تحت وفوق 20 سنة للرجال والسيدات.

كما يقام سباق 1000 متر تحت 16 سنة بنيناً وبنات، وسباق 800 متر تحت 18 سنة بنيناً وبنات، وسباق 3000 متر تحت 20 سنة بنيناً وبنات، وفوق 20 سنة للرجال والسيدات، وسباق 400 × 4 تتابع تحت وفوق 20 سنة للشباب والشابات، والرجال والسيدات، و200 × 4 تتابع تحت 16 سنة بنيناً وبنات، إضافة إلى مسابقتي الوثب العالي والثلاثي لجميع الفئات.